О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Скандал в Сонгюнгване, список сезонов
Sungkyunkwan Scandal
Год выпуска
2010
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 5 минут
Телеканал
KBS1
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Скандал в Сонгюнгване»
Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов
30 августа 2010 - 2 ноября 2010
