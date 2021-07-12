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Старушки в бегах 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Старушки в бегах
Киноафиша Сериалы Старушки в бегах Сезоны Сезон 2

Старушки в бегах 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 2-й сезон сериала «Старушки в бегах»

Во 2 сезоне сериала «Старушки в бегах» приключения трех закадычных подруг Зинаиды, Лидии и Екатерины продолжаются. На этот раз они столкнулись с куда более серьезной проблемой: побег совершили мужчины. Сын Лидии Андрей переживает коварство своей супруги, не желающей давать ему развод. Сыновья Игната настроены против Лидии, думая, что она позарились на деньги их отца. Старушки не собираются мириться с таким положением вещей. Они вновь садятся в свой видавший виды автомобиль и отправляются в новое путешествие.

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Список серий сериала Старушки в бегах График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 9
Сезон 2 Серия 1
12 июля 2021
Серия 10
Сезон 2 Серия 2
12 июля 2021
Серия 11
Сезон 2 Серия 3
13 июля 2021
Серия 12
Сезон 2 Серия 4
13 июля 2021
Серия 13
Сезон 2 Серия 5
14 июля 2021
Серия 14
Сезон 2 Серия 6
14 июля 2021
Серия 15
Сезон 2 Серия 7
15 июля 2021
Серия 16
Сезон 2 Серия 8
15 июля 2021
График выхода всех сериалов
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