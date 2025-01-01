В каких войсках на самом деле служил Данила из «Брата»: в фильме мелькает военное фото, но это заметили немногие

Продолжение «Монолога фармацевта» будет не по манге, но фанаты точно не расстроятся: называем дату премьеры 3 сезона (и полнометражки!)

Злодей с нюансом: вот кто станет главным героем в «Зверополисе 2», кроме Джуди и Ника

У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ

«Провалится в прокате»: у новинки от Мэла Гибсона бюджет почти как у «Одиссеи» Нолана — и для успеха нужно собрать не меньше $600 млн

«Честно-честно последний заезд»: Вин Дизель вытащил «Форсаж» из забвения — 11-й части все-таки дали зеленый свет

Тосю из «Девчат» и Карлсона узнают сразу же: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по кадрам с любителями варенья (тест)

Тест для выросших на кино СССР: всомните 5 фильмов о роботах по кадрам – страшилы из «Ну, погоди!» здесь не будет

«Постучись в мою дверь» с налетом Островского: российский сериал сняли в формате турдизи — здесь и Стамбул в кадре, и актер из «Основания: Осман»

Говорят, Шерлок ненастоящий: замечали странности в сыщике из фильма Гая Ричи - запретили коронную фразу, кепку и не только