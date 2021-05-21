В 1 сезоне 5 серии сериала «Одиночки» девушка по имени Дженни оказывается в пустой комнате ожидания. Со временем она понимает, что не помнит, как долго находится в этом месте и что ее сюда привело. А главное, Дженни не знает, чего именно она ждет...