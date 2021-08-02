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Новости маленького городка 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Новости маленького городка
Киноафиша Сериалы Новости маленького городка Сезоны Сезон 1

Small Town News: KPVM Pahrump 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Новости маленького городка»

В 1 сезоне сериала «Новости маленького городка» сюжет фокусируется на сотрудниках небольшой частной телестанции, расположенной в американской провинции. Владелец компании и его сотрудники — настоящие профессионалы своего дела, которые очень хотят расширить влияние станции до Лас-Вегаса. Однако из-за ситуации с пандемией и тяжелой финансовой обстановкой им приходится на время отложить свои мечты. Тем временем внутри коллектива начинают возникать проблемы, когда каждый из героев высказывает свои мысли в отношении будущего телестанции.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Новости маленького городка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Наша главная история Our Top Story
Сезон 1 Серия 1
2 августа 2021
Уходящий сезон Quitting Season
Сезон 1 Серия 2
2 августа 2021
Парамп получает козырь Pahrump Gets Trumped
Сезон 1 Серия 3
9 августа 2021
Хобот или угощение Trunk or Treat
Сезон 1 Серия 4
9 августа 2021
Избирательная дисфункция Electile Dysfunction
Сезон 1 Серия 5
16 августа 2021
Вегас или крах Vegas or Bust
Сезон 1 Серия 6
16 августа 2021
График выхода всех сериалов
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