В 1 сезоне сериала «Новости маленького городка» сюжет фокусируется на сотрудниках небольшой частной телестанции, расположенной в американской провинции. Владелец компании и его сотрудники — настоящие профессионалы своего дела, которые очень хотят расширить влияние станции до Лас-Вегаса. Однако из-за ситуации с пандемией и тяжелой финансовой обстановкой им приходится на время отложить свои мечты. Тем временем внутри коллектива начинают возникать проблемы, когда каждый из героев высказывает свои мысли в отношении будущего телестанции.