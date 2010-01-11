Меню
Постер к 1-му сезону сериала Школа
Школа Сезоны Сезон 1

Школа 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 января 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 69
Продолжительность сезона 34 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Школа»

В 1 сезоне сериала «Школа» действие разворачивается в общеобразовательном учреждении в начале третьей четверти. Ученики возвращаются в школу после каникул, болтают в коридоре и обмениваются новостями. Ребята также приветствуют в своих рядах новенького – Илью Епифанова. В школе празднуют юбилей Анатолия Германовича Носова – классного руководителя девятиклассников. Ребята еще не знают, что спустя некоторое время их ожидает потрясение, связанное с учителем. Епифанов познакомился с внучкой Носова Аней. Она находится на домашнем обучении. Он шутя предлагает ей избавиться от докучливого дедушки.

6.4 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Школа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
11 января 2010
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
12 января 2010
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
13 января 2010
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
14 января 2010
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
18 января 2010
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
19 января 2010
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
20 января 2010
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
21 января 2010
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
25 января 2010
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 января 2010
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
27 января 2010
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 января 2010
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
1 февраля 2010
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
2 февраля 2010
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
3 февраля 2010
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
4 февраля 2010
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
8 февраля 2010
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
9 февраля 2010
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
10 февраля 2010
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
11 февраля 2010
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
15 февраля 2010
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
16 февраля 2010
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
17 февраля 2010
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
18 февраля 2010
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
22 февраля 2010
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
23 февраля 2010
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
24 февраля 2010
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
25 февраля 2010
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
16 марта 2010
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
17 марта 2010
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
18 марта 2010
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
22 марта 2010
Серия 33
Сезон 1 Серия 33
23 марта 2010
Серия 34
Сезон 1 Серия 34
24 марта 2010
Серия 35
Сезон 1 Серия 35
25 марта 2010
Серия 36
Сезон 1 Серия 36
29 марта 2010
Серия 37
Сезон 1 Серия 37
30 марта 2010
Серия 38
Сезон 1 Серия 38
31 марта 2010
Серия 39
Сезон 1 Серия 39
1 апреля 2010
Серия 40
Сезон 1 Серия 40
5 апреля 2010
Серия 41
Сезон 1 Серия 41
6 апреля 2010
Серия 42
Сезон 1 Серия 42
7 апреля 2010
Серия 43
Сезон 1 Серия 43
8 апреля 2010
Серия 44
Сезон 1 Серия 44
12 апреля 2010
Серия 45
Сезон 1 Серия 45
13 апреля 2010
Серия 46
Сезон 1 Серия 46
14 апреля 2010
Серия 47
Сезон 1 Серия 47
15 апреля 2010
Серия 48
Сезон 1 Серия 48
19 апреля 2010
Серия 49
Сезон 1 Серия 49
20 апреля 2010
Серия 50
Сезон 1 Серия 50
21 апреля 2010
Серия 51
Сезон 1 Серия 51
22 апреля 2010
Серия 52
Сезон 1 Серия 52
26 апреля 2010
Серия 53
Сезон 1 Серия 53
27 апреля 2010
Серия 54
Сезон 1 Серия 54
28 апреля 2010
Серия 55
Сезон 1 Серия 55
29 апреля 2010
Серия 56
Сезон 1 Серия 56
4 мая 2010
Серия 57
Сезон 1 Серия 57
5 мая 2010
Серия 58
Сезон 1 Серия 58
6 мая 2010
Серия 59
Сезон 1 Серия 59
11 мая 2010
Серия 60
Сезон 1 Серия 60
12 мая 2010
Серия 61
Сезон 1 Серия 61
13 мая 2010
Серия 62
Сезон 1 Серия 62
17 мая 2010
Серия 63
Сезон 1 Серия 63
18 мая 2010
Серия 64
Сезон 1 Серия 64
19 мая 2010
Серия 65
Сезон 1 Серия 65
24 мая 2010
Серия 66
Сезон 1 Серия 66
25 мая 2010
Серия 67
Сезон 1 Серия 67
26 мая 2010
Серия 68
Сезон 1 Серия 68
27 мая 2010
Серия 69
Сезон 1 Серия 69
27 мая 2010
