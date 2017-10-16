Черно-белая любовь 1 сезон 32 серия смотреть онлайн
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Серия 1
Сезон 1 / Серия 116 октября 2017
Серия 2
Сезон 1 / Серия 223 октября 2017
Серия 3
Сезон 1 / Серия 330 октября 2017
Серия 4
Сезон 1 / Серия 46 ноября 2017
Серия 5
Сезон 1 / Серия 513 ноября 2017
Серия 6
Сезон 1 / Серия 620 ноября 2017
Серия 7
Сезон 1 / Серия 727 ноября 2017
Серия 8
Сезон 1 / Серия 84 декабря 2017
Серия 9
Сезон 1 / Серия 911 декабря 2017
Серия 10
Сезон 1 / Серия 1018 декабря 2017
Серия 11
Сезон 1 / Серия 1125 декабря 2017
Серия 12
Сезон 1 / Серия 128 января 2018
Серия 13
Сезон 1 / Серия 1315 января 2018
Серия 14
Сезон 1 / Серия 1422 января 2018
Серия 15
Сезон 1 / Серия 1529 января 2018
Серия 16
Сезон 1 / Серия 165 февраля 2018
Серия 17
Сезон 1 / Серия 1712 февраля 2018
Серия 18
Сезон 1 / Серия 1819 февраля 2018
Серия 19
Сезон 1 / Серия 1926 февраля 2018
Серия 20
Сезон 1 / Серия 205 марта 2018
Серия 21
Сезон 1 / Серия 2112 марта 2018
Серия 22
Сезон 1 / Серия 2219 марта 2018
Серия 23
Сезон 1 / Серия 2326 марта 2018
Серия 24
Сезон 1 / Серия 242 апреля 2018
Серия 25
Сезон 1 / Серия 259 апреля 2018
Серия 26
Сезон 1 / Серия 2616 апреля 2018
Серия 27
Сезон 1 / Серия 2723 апреля 2018
Серия 28
Сезон 1 / Серия 2830 апреля 2018
Серия 29
Сезон 1 / Серия 297 мая 2018
Серия 30
Сезон 1 / Серия 3014 мая 2018
Серия 31
Сезон 1 / Серия 3121 мая 2018
Серия 32
Сезон 1 / Серия 3228 мая 2018
О чем серия
В 1 сезоне 32 серии сериала «Черно-белая любовь» Ферхат спасает свою любимую от западни, которую подстроила Жюлиде. Он увозит девушку в клинику. Аслы и жизни малыша угрожает опасность. Ферхат осознает, как сильно он любит девушку и своего ребенка.
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