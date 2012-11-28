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Киноафиша Сериалы Синдром дракона Сезоны Сезон 1 Серия 6

Синдром дракона 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 28 ноября 2012
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 28 ноября 2012
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 29 ноября 2012
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 29 ноября 2012
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 3 декабря 2012
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 3 декабря 2012
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 4 декабря 2012
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 4 декабря 2012
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 5 декабря 2012
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 5 декабря 2012
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 6 декабря 2012
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 6 декабря 2012
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Синдром дракона» у следователя Волкова появляется новая зацепка в деле благодаря наводке коллекционера Зарубина. Капитану предстоит отправиться в Прагу. В 1956 году генерал дает еще одно задание Терехову.

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