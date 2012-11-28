В 1 сезоне 6 серии сериала «Синдром дракона» у следователя Волкова появляется новая зацепка в деле благодаря наводке коллекционера Зарубина. Капитану предстоит отправиться в Прагу. В 1956 году генерал дает еще одно задание Терехову.
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