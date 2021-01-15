Во 2 сезоне 4 серии сериала «Дом с прислугой» в доме Тернеров появляется новый гость. Но сможет ли он ужиться с Шоном, Дороти и Джулианом? Молодая мать старается воспользоваться ситуацией в надежде получить что-то, о чем она давно мечтала.