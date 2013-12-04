Оповещения от Киноафиши
Улица потрошителя
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Улица потрошителя
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Улица потрошителя
Казармы Клэнси, Дублин, Ирландия
Где снимали известные сцены
на натуре
Тринити-колледж Дублинского университета, Колледж-Грин, Дублин, Ирландия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
улица Троул
Манчестерская ратуша, площадь Альберта, Манчестер, Большой Манчестер, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
на натуре
Площадь Альберта, Манчестер, Большой Манчестер, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
на натуре
Дублин, графство Дублин, Ирландия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
на натуре
Колледж-Грин, Дублин, Ирландия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
на натуре
Манчестер, Большой Манчестер, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Улица потрошителя
4 декабря 2013
«Максимов на пенсии с ружьем, а где собака?»: Панфилова в полнометражном «Псе» заменили звездой «Слова пацана»
