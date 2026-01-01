Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Охотники за древностями
Сезоны
Охотники за древностями, список сезонов
Relic Hunter
16+
Год выпуска
1999
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Рейтинг сериала
6.7
Оцените
20
голосов
6.5
IMDb
Список сезонов сериала «Охотники за древностями»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
25 сентября 1999 - 27 мая 2000
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
23 сентября 2000 - 21 мая 2001
Сезон 3
22 эпизода
17 сентября 2001 - 20 мая 2002
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
Гайдай создал такой образ, что зрители до сих пор спорят: какой же национальности Нина в «Кавказской пленнице»?
Куда пропал Котов из «Следа»? Актера знали как капитана полиции, а в реальности он получил условный срок и потерял работу
«Если человек идиот, то это...»: только знатоки кино СССР верно закончат 5 легендарных цитат (тест)
Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
От № 1 фанаты «Чужого» получат удовольствие: 3 российских фильма про космос - без «Вызова», но с духом «Интерстеллара»
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
Москвичи на месте? Лишь коренные жители столицы угадают 5/5 отечественных фильмов по Белокаменной в кадре (и шедевр Меньшова тут не ждите)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667