Постер сериала Красные браслеты
Красные браслеты, список сезонов

Red Band Society 16+
Год выпуска 2014
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Fox
Телеканал ABC

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Список сезонов сериала «Красные браслеты»
Красные браслеты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 17 сентября 2014 - 7 февраля 2015
 
