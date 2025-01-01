Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Красные браслеты
Сезоны
Красные браслеты, список сезонов
Red Band Society
16+
Год выпуска
2014
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
Fox
Телеканал
ABC
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
10
голосов
7.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Красные браслеты»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
17 сентября 2014 - 7 февраля 2015
