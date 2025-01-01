Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезоны
Ошибки прошлого, список сезонов
Rectify
16+
Год выпуска
2013
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Sundance TV
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
10
голосов
8.3
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Ошибки прошлого»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
22 апреля 2013 - 20 мая 2013
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
19 июня 2014 - 21 августа 2014
Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов
9 июля 2015 - 13 августа 2015
Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов
26 октября 2016 - 14 декабря 2016
