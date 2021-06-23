В 1 сезоне сериала «Призрак» на женщину, которая владеет алмазным бизнесом, совершается покушение в ее самолете. Однако убийца оставляет жертву в живых, а сам выпрыгивает из воздушного судна с парашютом. Очнувшись, он не может вспомнить ни одной детали своей жизни. Прояснить ситуацию юноше помогает девушка по имени Алена, которая случайно попадается на его пути. Координаты, нанесенные на тело Призрака в виде тату, приводят их на некий московский адрес. Однако на их пути встают наемные преступники.