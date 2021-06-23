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Призрак 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Призрак
Киноафиша Сериалы Призрак Сезоны Сезон 1

Призрак 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Призрак»

В 1 сезоне сериала «Призрак» на женщину, которая владеет алмазным бизнесом, совершается покушение в ее самолете. Однако убийца оставляет жертву в живых, а сам выпрыгивает из воздушного судна с парашютом. Очнувшись, он не может вспомнить ни одной детали своей жизни. Прояснить ситуацию юноше помогает девушка по имени Алена, которая случайно попадается на его пути. Координаты, нанесенные на тело Призрака в виде тату, приводят их на некий московский адрес. Однако на их пути встают наемные преступники.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Призрак» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 июня 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 июня 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 июня 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 июня 2021
График выхода всех сериалов
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