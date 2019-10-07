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Киноафиша Сериалы Первобытный Сезоны Сезон 1 Серия 6

Первобытный 2019 6 серия 1 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Первобытный»
Копьё и клык
Сезон 1 / Серия 1 7 октября 2019
Река змей
Сезон 1 / Серия 2 8 октября 2019
Холодная смерть
Сезон 1 / Серия 3 9 октября 2019
Ужас под кровавой луной
Сезон 1 / Серия 4 10 октября 2019
Ярость приматов
Сезон 1 / Серия 5 11 октября 2019
Запах добычи
Сезон 1 / Серия 6 1 апреля 2020
Чума безумия
Сезон 1 / Серия 7 4 октября 2020
Сборище проклятых
Сезон 1 / Серия 8 18 октября 2020
Ночная кормушка
Сезон 1 / Серия 9 25 октября 2020
Раб скорпиона
Сезон 1 / Серия 10 1 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Первобытный» главный герой продолжает заниматься восстановлением тираннозавра после истории с человекообразными обезьянами. Клык постепенно приходит в себя. Ситуация обостряется, когда на друзей нападают падальщики.

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