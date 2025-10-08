Меню
Статьи о сериале «Первобытный»

Статьи о сериале «Первобытный»
5 безупречных от начала и до конца фэнтези-сериалов: у них нет «того самого плохого сезона» — в отличие от «Игры престолов» и «Сверхъестественного»
5 безупречных от начала и до конца фэнтези-сериалов: у них нет «того самого плохого сезона» — в отличие от «Игры престолов» и «Сверхъестественного»
8 октября 2025 09:54
Помните, как Гэндальф и хоббиты не расставались с трубками? Толкин объяснил, что они на самом деле курили
Впервые угроза придет от коренных жителей Пандоры: кто будет злодеем в фильме «Аватар: Огонь и пепел»?
С первой минуты - как током шибанет: 4 новых фильма 2025 года, после которых тяжело вернуться в реальность
Со звездой «Гарри Поттера» и обладательницей «Оскара»: режиссер из России снял хоррор в Голливуде — осталось дождаться 2026-й
«Костер тщеславия Тарантино»: Стивен Кинг презирает один из лучших фильмов коллеги-гения — с ним не согласен почти весь мир
«Держит в напряжении до финала»: ИИ назвал 5 sci-fi фильмов, незаслуженно оставшихся в тени «Интерстеллара» — у №4 даже есть «Оскар»
«Майнкрафт в кино 2» обязан исправить главную ошибку первой части: напрямую связана с игрой и дико бесит геймеров
За границей пересняли «Мажора» — убрали лишнее, добавили свое: и попали в самую точку — зрители говорят, что стало лучше
Забудьте о «Ветрах зимы»: лучшие фэнтези-романы, которые переплюнут даже «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина
Сколько серий в сериале «Бар "Один звонок"»: иностранцы оценили на 6,7, в России попал в топ-250
Беременной Белле плохо, а он ржет: в «Сумерки» чудом попал уморительный эпизод с Эдвардом — по-хорошему, должны были вырезать (видео)
