«Точь-в-точь как в “Полярном”»: что не так с новыми русскими сериалами – на примере свежих детективов (и «Инспектора Гаврилова»)

Хвалим новинки, но отмечаем момент, который замечают все чаще.

Глупо спорить с тем, что российский сериальный рынок совершил невероятный рывок в качестве: сюжеты стали сложнее, актерские работы – глубже, а продакшн – сильнее. Вместе с тем зрители начали замечать любопытную деталь, которая слегка «мозолит глаза».

Как отметили в соцсетях, одни и те же места буквально кочуют из проекта в проект:

«Двухэтажный полицейский участок с серо-синими стенами и дежуркой справа от входа из “Инспектора Гаврилова” попадается еще в “Полярном”. Это как минимум».

Тот же эффект – с роскошным особняком с бассейном, ставшим штампом всех сериалов про богатых. Но ярче всего повторение локаций видно в историях про Север.

Хитовая новая драма «Полная совместимость» о враче в Заполярске использует те же ракурсы, что и комедийный «Полярный», настаивает пользователь X:

«Заполярный город и его ракурсы взяты точь-в-точь как в “Полярном”, и у меня восприятие драмы мешается с комедийным бэкграундом»

Причины объективны: логистика, бюджет, ограниченный выбор «киногеничных» мест. Впрочем, как отметили в треде, повторы локаций – частое явление в любой стране.

Кажется, главный вызов для отечественного продакшена сейчас – не только создавать крутые истории, но и находить для них уникальный, запоминающийся визуал, который бы работал на атмосферу, а не отвлекал знакомыми пейзажами.