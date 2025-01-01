Меню
Цитаты из сериала Хост-клуб Оранской школы

Хикаару Хитачиин Хaruhi, я тоже хочу.
[откусывает печенье изо рта Харухи]
Каору Хитачиин И у тебя крошки на щеке.
[лизает крошки]
Тамаки Суу Ты совсем не реагируешь! Почему ты не реагируешь?
[берёт Харуху за лицо]
Харухи Фудзёка Знаешь, семпай, это может считаться сексуальным домогательством.
Тамаки Суу ЭТО — сексуальное домогательство? Они лижут тебя, как собак! Если то, что я делаю — сексуальное домогательство, их надо арестовать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хaruhi Fujioka [Тамаки ворчит] Ну пожалуйста, семпай, не могли бы вы перестать вырастать грибы в чужих шкафах?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тамаки Соу Мама! Харухи ругается!
Хикару Хитачиин 'Мама' это кто?
Кёя Оотори С точки зрения позиций... вероятно, я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Каору Хитачиин О, я опять проиграл!
Хикару Хитачиин Слабись, парни, он немного плаксивый.
Каору Хитачиин Хикару! Я не плаксивый!
Хикару Хитачиин Будешь это отрицать, да? А что насчёт тех раз, когда мы играем в игры наказания в одиночку? Что тогда происходит?
Каору Хитачиин Это только потому что т- эээ.
[говорит, потихоньку отрываясь, пока Хикару щекочет его подбородок пальцем]
Фанатки О, боже, о боже, так жарко, я не выношу этого!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тамаки Соу Хикару! Каору!
[Близнецы отдают честь, хватаетют Харуи и убегают]
Тамаки Соу Кёя, позвони парикмахеру! Мори-сенпай, раздобуди нам контакт у медсестры!
[Мори стремительно уходит]
Мицукни "Хани" Ханинодзука Тама-чан, а что насчёт меня?
Тамаки Соу Хани-сенпай, ты...
Мицукни "Хани" Ханинодзука Да? Да?
Тамаки Соу ...пожалуйста, поешь пирожные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Haruhi Fujioka [повторяющаяся фраза]
Haruhi Fujioka Богатые ублюдки...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hikaru Hitachiin Привлечение пары симпатичных парней с гомосексуальными наклонностями приносит клубу много баллов. Ещё лучше, если они будут бороться между своей привязанностью и дружбой.
Kaoru Hitachiin А в нашем случае, поскольку мы близнецы, наши отношения считаются табу и, следовательно, более интригующими.
Hikaru Hitachiin К тому же, кто не мечтал о близнецах? Иметь две любви лучше, чем одну, не так ли?
Kaoru Hitachiin Это романтическая фантазия молодой женщины.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хикару Хитачийн [указывает на Тамаки] Почему он дует на мочи?
Каору Хитачийн Потому что Мама что-то скрывала от Папы.
[появляются стрелки с надписями "Папа" и "Мама", указывающие на Тамаки и Кёю соответственно]
Кёя Оотори Не важно. Почему все продолжают называть нас, как будто мы муж и жена?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мицукуни "Хани" Ханинодзука Кё-чан, ты прямо просыпаешься с плохим настроением, а?
Такэси "Мори" Моринодзука Ты не в том положении, чтобы это говорить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Haruhi Fujioka [вынужден целовать девушку] Это уже перебор.
Kyouya Ohtori Я сократлю твой долг на треть.
Haruhi Fujioka ...Ну ладно, это всего лишь в щёку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тамаки Суу Просто предположим... Я на самом деле не отец Харухи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tamaki Suou Ударь, Тама-чан!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кёя Оотори По особым причинам Харуи нужно скрывать свой пол.
Поп Ап Бокс Особые причины = Долг
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тамаки Суу Хотя у вас и есть мало общего с Мори-сенпеем, есть кое-что, чего вам явно не хватает! А это — "прекрасная вещь"!
Касанода Прекрасная... вещь?
Тамаки Суу А сейчас мы представляем вам... прекрасную вещь, "Мицукуни-куна"!
[Медовые искры]
Тамаки Суу Действительно, если взглянуть на Мори-сенпея поверхностно, он кажется страшным и может производить холодное впечатление. Однако что происходит, когда мы сажаем Мицукуни-куна к него на плечи? Это как состояние «большого медведя Мори, которого сравнивают с маленьким животным»!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Haruhi Fujioka [после сложного плана, чтобы заставить двух студентов признаться в любви] Разве ты не усугубляешь ситуацию?
Tamaki Suou Он вышел и погнался за ней.
Haruhi Fujioka [улыбается] Наш Хост-клуб Оранской школы существует, чтобы привносить счастье в жизни девушек, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тамаки Суу И? Почему такое человеческое оружие, как ты, хочет быть учеником Мори-сенпая?
Касанода Нет. Я не человеческое оружие. Я просто родился с таким страшным лицом.
Близнецы Хитачи Ну, значит, ты в этом осознаёшь, Кассанова-кун.
Касанода Это Касанода!
Касанода [глаза светятся красным, он делает пугающее лицо] Я же сказал, это КАСАНОДА, чёрт возьми! Вы что, хотите умереть или что-то в этом роде?
Тамаки Суу Близнецы Хитачи, Тамаки Суу: [Тамаки и Близнецы прячутся за диваном] У него довольно страшное лицо...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tamaki Suou Хорошо! Владыка Низкого Давления одобрил!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кёя Оотори [Тамаки теряет контроль] ... Я на мину не наступил случайно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kazukiyo Souga Вы также можете добавить страх перед страшными фильмами, страх перед рассказами о призраках, страх перед тем, что испугают сзади, и страх перед рекламой ужасов. Что это вообще за хрень? Мне действительно не нравятся эти сегменты без предупреждения. Куда делись права трусов?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тамаки Суу Почему ты стираешь свою сумку?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хaruhi Fujioka Конец света, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кёя Оотомори Фуюми-нэсан. Извини, но не мог бы ты не шарить в моих ящиках?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Renge Прощайте!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Тодд Хаберкорн
Todd Haberkorn
Greg Ayres
Вик Миньона
Vic Mignogna
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Mamoru Miyano
Ken'ichi Suzumura
Ken'ichi Suzumura
Masaya Matsukaze
Ayaka Saito
Маая Сакамото
Maaya Sakamoto
Дж. Майкл Татум
J. Michael Tatum
Daisuke Kirii
