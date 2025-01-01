Каору Хитачиин О, я опять проиграл!

Хикару Хитачиин Слабись, парни, он немного плаксивый.

Каору Хитачиин Хикару! Я не плаксивый!

Хикару Хитачиин Будешь это отрицать, да? А что насчёт тех раз, когда мы играем в игры наказания в одиночку? Что тогда происходит?

Каору Хитачиин Это только потому что т- эээ.

[говорит, потихоньку отрываясь, пока Хикару щекочет его подбородок пальцем]