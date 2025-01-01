Кёя ОоториПо особым причинам Харуи нужно скрывать свой пол.
Поп Ап БоксОсобые причины = Долг
Тамаки СууХотя у вас и есть мало общего с Мори-сенпеем, есть кое-что, чего вам явно не хватает! А это — "прекрасная вещь"!
КасанодаПрекрасная... вещь?
Тамаки СууА сейчас мы представляем вам... прекрасную вещь, "Мицукуни-куна"!
[Медовые искры]
Тамаки СууДействительно, если взглянуть на Мори-сенпея поверхностно, он кажется страшным и может производить холодное впечатление. Однако что происходит, когда мы сажаем Мицукуни-куна к него на плечи? Это как состояние «большого медведя Мори, которого сравнивают с маленьким животным»!
Haruhi Fujioka[после сложного плана, чтобы заставить двух студентов признаться в любви] Разве ты не усугубляешь ситуацию?
Кёя Оотори[Тамаки теряет контроль] ... Я на мину не наступил случайно?
Kazukiyo SougaВы также можете добавить страх перед страшными фильмами, страх перед рассказами о призраках, страх перед тем, что испугают сзади, и страх перед рекламой ужасов. Что это вообще за хрень? Мне действительно не нравятся эти сегменты без предупреждения. Куда делись права трусов?