В 1 сезоне 3 серии сериала «Осколки» родная мать Вари, Мария Прокофьева, и Олег Прокопьев встречаются в ресторане, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Тем временем из Турции возвращается Виктор, отец Олега, который сразу встает на сторону Анны.
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