О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Проклятие мультивыбора превратило мою жизнь в ад
Сезоны
Проклятие мультивыбора превратило мою жизнь в ад, список сезонов
Ore no Nōnai Sentakushi ga, Gakuen Rabu Kome o Zenryoku de Jama Shiteiru
Год выпуска
2013
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
Tokyo MX
Рейтинг сериала
7.1
Оцените
20
голосов
6.7
IMDb
Список сезонов сериала «Проклятие мультивыбора превратило мою жизнь в ад»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
9 октября 2013 - 11 декабря 2013
