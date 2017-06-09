В 5 сезоне 8 серии сериала «Оранжевый – хит сезона» в то время, как Тэйсти пытается вести переговоры, Рыжая и Бланка начинают осуществлять собственный план. Глория тем временем идет за советом к Дайе, а позже просит Капуто оказать ей услугу.