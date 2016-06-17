В 4 сезоне 6 серии сериала «Оранжевый – хит сезона» у Чепмен уже есть коварный план, как убрать своих конкурентов с дороги. Работа Тэйсти тем временем начинает процветать, и все это благодаря Синди. А Джоэл внезапно получает любопытное письмо.