В 1 сезоне 3 серии сериала «Окаянные дни» показан потенциал телемедицины. Врачебная помощь на «удаленке» получила из-за карантина мощный импульс. Что же предпринять, если тебе срочно необходим массаж простаты, а твоя клиника — под замком?