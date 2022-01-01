В 1 сезоне 3 серии сериала «Обратной дороги нет» принято решение применить военную хитрость. Партизаны снарядят два груза. Первый пойдет с реальным оружием, а второй отправится в качестве ложной цели для немцев. Нацисты начинают преследование.