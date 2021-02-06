В 1 сезоне сериала «Объявлен мертвым» сотрудник МВД Вадим Датский отправляется на опасное задание. Несмотря на всю осторожность и прикрытие коллег, он оказывается в ловушке бандитов и попадает в плен. Несколько дней вся полиция города разыскивает пропавшего бойца, но единственное, что им удается обнаружить, – это видеокассета с кошмарным содержанием. На записи Вадима жестоко пытают и в конце концов убивают. Сомнений не остается: мужчина мертв. Его вдова Дарья с трудом справляется с потерей и хоронит пустой гроб. За ней начинает ухаживать друг покойного Сергей, но едва женщина отвечает взаимностью, как Вадим обнаруживается живым.