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Объявлен мертвым 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Объявлен мертвым
Киноафиша Сериалы Объявлен мертвым Сезоны Сезон 1

Объявлен мертвым 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Объявлен мертвым»

В 1 сезоне сериала «Объявлен мертвым» сотрудник МВД Вадим Датский отправляется на опасное задание. Несмотря на всю осторожность и прикрытие коллег, он оказывается в ловушке бандитов и попадает в плен. Несколько дней вся полиция города разыскивает пропавшего бойца, но единственное, что им удается обнаружить, – это видеокассета с кошмарным содержанием. На записи Вадима жестоко пытают и в конце концов убивают. Сомнений не остается: мужчина мертв. Его вдова Дарья с трудом справляется с потерей и хоронит пустой гроб. За ней начинает ухаживать друг покойного Сергей, но едва женщина отвечает взаимностью, как Вадим обнаруживается живым.

 

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Список серий 1-го сезона сериала «Объявлен мертвым» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 февраля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 февраля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 февраля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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