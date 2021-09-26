В 1 сезоне сериала «Нуклеарная семья» в 80-е годы прошлого века в Америке впервые начали появляться нетрадиционные варианты создания семьи. Девушки Робин Янг и Сэнди Руссо на тот момент уже несколько лет жили вместе и воспитывали дочку одной из них от первого брака. Они решили завести второго, уже общего малыша. Сперму лесби-паре согласился предоставить их давний друг. Изначально он не имел никаких прав и притязаний на будущего ребенка, однако, наблюдая за беременностью и рождением дочери, он изменил свое мнение и вмешался в жизнь семьи. Судебный процесс длился долгих четыре года и отразился на маленькой Рай Руссо-Янг.