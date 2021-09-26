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Нуклеарная семья 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нуклеарная семья
Киноафиша Сериалы Нуклеарная семья Сезоны Сезон 1

Nuclear Family 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нуклеарная семья»

В 1 сезоне сериала «Нуклеарная семья» в 80-е годы прошлого века в Америке впервые начали появляться нетрадиционные варианты создания семьи. Девушки Робин Янг и Сэнди Руссо на тот момент уже несколько лет жили вместе и воспитывали дочку одной из них от первого брака. Они решили завести второго, уже общего малыша. Сперму лесби-паре согласился предоставить их давний друг. Изначально он не имел никаких прав и притязаний на будущего ребенка, однако, наблюдая за беременностью и рождением дочери, он изменил свое мнение и вмешался в жизнь семьи. Судебный процесс длился долгих четыре года и отразился на маленькой Рай Руссо-Янг.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Нуклеарная семья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 октября 2021
График выхода всех сериалов
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