О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Роскошная комедия Ноэля Филдинга
Сезоны
Роскошная комедия Ноэля Филдинга, список сезонов
Noel Fielding's Luxury Comedy
Год выпуска
2012
Страна
Великобритания
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
E4
Рейтинг сериала
6.8
Оцените
20
голосов
6.3
IMDb
Список сезонов сериала «Роскошная комедия Ноэля Филдинга»
Сезон 1 / Season 1
7 эпизодов
26 января 2012 - 8 марта 2012
Сезон 2 / Season 2
5 эпизодов
31 июля 2014 - 28 августа 2014
