В 1 сезоне 7 серии сериала «Некст» противники Теда и технологий ИИ начинают погибать. Пол подстраивает встречу с братом и похищает его, чтобы допросить. У Шии начинают сдавать нервы, она срывается на окружающих. Герои разгадывают планы neXt.
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