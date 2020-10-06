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Киноафиша Сериалы Некст Сезоны Сезон 1 Серия 7

Некст 2020 7 серия 1 сезон

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Файл №1
Сезон 1 / Серия 1 6 октября 2020
Файл №2
Сезон 1 / Серия 2 13 октября 2020
Файл №3
Сезон 1 / Серия 3 10 ноября 2020
Файл №4
Сезон 1 / Серия 4 17 ноября 2020
Файл №5
Сезон 1 / Серия 5 24 ноября 2020
Файл №6
Сезон 1 / Серия 6 1 декабря 2020
Файл №7
Сезон 1 / Серия 7 15 декабря 2020
Файл №8
Сезон 1 / Серия 8 21 декабря 2020
Файл №9
Сезон 1 / Серия 9 22 декабря 2020
Файл №10
Сезон 1 / Серия 10 22 декабря 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Некст» противники Теда и технологий ИИ начинают погибать. Пол подстраивает встречу с братом и похищает его, чтобы допросить. У Шии начинают сдавать нервы, она срывается на окружающих. Герои разгадывают планы neXt.

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