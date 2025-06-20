Меню
«Небритый Черкасов с булькающим голосом»: в новинке НТВ со Смоляковым даже не скрывают, что копируют «МосГаз» и «Метод»
Вновь печальный опер, вновь нераскрытое дело.
Написать
20 июня 2025 15:13
Как выглядит реальный прототип Черкасова из «Мосгаза» и при чем тут «Место встречи изменить нельзя» — похожи как две капли
Кто бы мог подумать, что двух таких разных персонажей спишут с одного человека.
1 комментарий
1 мая 2025 09:25
Считаете, что Вера? Зря: до героини Климовой у майора Черкасова из «Мосгаза» была другая жена
Тайна за семью печатями, которая, возможно, еще будет раскрыта в будущих сезонах.
Написать
30 апреля 2025 18:28
Дело в шляпе: Черкасов из «Мосгаза» неспроста всегда носит головной убор — и вовсе не из-за моды 60-х
Правда раскрылась спустя годы после выхода первого сезона детектива.
Написать
7 апреля 2025 08:27
Смоляков с Альцгеймером ищет маньяка: у «Мосгаза» без лишнего шума вышло «продолжение» от того же режиссера
Проект на 12 эпизодов понравится поклонникам майора Черкасова.
Написать
20 марта 2025 13:46
Постаревший Смоляков и новое дело майора Черкасова: объясняем, чего ждать от 10 сезона «Мосгаза»
В работе также находится одиннадцатая часть легендарного сериала.
Написать
4 ноября 2024 20:04
