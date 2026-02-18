Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям

Если вы смотрели «Мосгаз» и после него осталось чувство легкой тоски по детективам в советском антураже, у нас для вас хорошие новости. Есть сериал, который работает в том же ключе, но при этом не пытается копировать — он просто берет своей мрачной эстетикой. И, кстати, тоже снят по реальным событиям.

«Страх над Невой» вышел в 2023 году, но армией поклонников не обзавелся. Хотя на Кинопоиске у него 7,8 балла при 311 тысячах оценок — результат, который говорит сам за себя. Действие разворачивается в Ленинграде 1967 года. В районе Обводного канала находят тела женщин, задушенных после насилия. Над каждой жертвой убийца оставляет странные символы, нарисованные углем.

Расследование поручают майору КГБ Чубину. У него за плечами уже есть опыт охоты на маньяков: несколько лет назад он пытался внедриться в секту, поклонявшуюся Чернобогу. Операция провалилась, Чубин едва выжил, но психологическая травма осталась навсегда. Теперь он боится темноты, мучается от галлюцинаций и почти не спит. При этом профессионализм никуда не делся — он сразу замечает связь новых убийств с тем самым культом.

Сериал снимали в Петербурге, Кронштадте и Петергофе, и атмосфера 60-х передана до мелочей: машины, одежда, интерьеры — все работает на погружение. Зрители хвалят контраст между дневным спокойствием и ночным ужасом, а саундтрек только усиливает ощущение тревоги.

Захватывающий сериал, с крепким сюжетом, с нуарной атмосферой, которая хорошо сочетается с настроением и замыслом фильма, с декорациями, костюмами и интерьерами, — говорят в Сети.

Главный плюс «Страха над Невой» в том, что до самого финала вы не будете уверены, кто же настоящий убийца. Сценаристы грамотно переплетают несколько сюжетных линий, подкидывая ложные следы. Если любите ретро-детективы, где важно не только «кто», но и «почему», — этот сериал точно для вас.

