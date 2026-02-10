Оповещения от Киноафиши
Шерлок, песики, рок-н-ролл: забытый детектив со Смоляковым мне «зашел» в разы сильней «Мосгаза» – отлично расслабляет мозг

10 февраля 2026 09:25
Сериал почти не грузит, но развлекает и заставляет улыбнуться.

Если говорить о «роли всей жизни» Андрея Смолякова, то это, конечно же, Иван Черкасов из «Мосгаза», превративший в меру популярного артиста во всероссийскую звезду. Но мне куда больше по душе пришелся проект Смолякова, в котором тот был на вторых ролях – на первых блистал Андрей Панин.

Главный герой сериала «Журов» – гениальный, неуклюжий прокурор в помятом костюме, разъезжающий на «Победе», слушающий рок и раскрывающий «висяки» с помощью своей почти мистической интуиции.

Это не мрачный «Мосгаз». Это – уютный, тёплый и остроумный детектив про «сыскного Иванушку-дурачка», который общается с маргиналами, воспитывает дочь, заботится о собаке Жучке и флиртует с коллегой (Наталья Феофанова).

Каждая история – два эпизода, каждый случай – как отдельная маленькая повесть с лёгким налётом абсурда.

Здесь нет спецэффектов и суперзлодеев, зато есть атмосфера провинциального городка Задольска, где все друг друга знают, а правду ищут не в протоколах, а в человеческих историях.

Панин создал одного из самых обаятельных и «не от мира сего» сыщиков в отечественном кино – этакого русского Коломбо напополам с Шерлоком в декорациях 2000-х.

Смотреть «Журова» – это как завернуться в плед и взять кружку теплого чая. Сериал расслабляет, греет душу и дарит ощущение, что справедливость где-то рядом, пусть и в помятом пиджаке.

Фото: Кадр из сериала «Мосгаз», «Журов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
