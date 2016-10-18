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Киноафиша Сериалы Великолепные Медичи Сезоны Сезон 1 Серия 7

Великолепные Медичи 2016 - 2019 7 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Великолепные Медичи»
Первородный грех
Сезон 1 / Серия 1 18 октября 2016
Купол и дом
Сезон 1 / Серия 2 18 октября 2016
Мор
Сезон 1 / Серия 3 25 октября 2016
Судный день
Сезон 1 / Серия 4 25 октября 2016
Искушение
Сезон 1 / Серия 5 1 ноября 2016
Доминирование
Сезон 1 / Серия 6 1 ноября 2016
Чистилище
Сезон 1 / Серия 7 8 ноября 2016
Богоявление
Сезон 1 / Серия 8 8 ноября 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Великолепные Медичи» Козимо хочет провернуть хитрую политическую схему в местном правительстве, но сталкивается с неожиданными проблемами. Параллельно в самом клане вспыхивает конфликт и раскрываются семейные тайны.

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