В 1 сезоне 7 серии сериала «Великолепные Медичи» Козимо хочет провернуть хитрую политическую схему в местном правительстве, но сталкивается с неожиданными проблемами. Параллельно в самом клане вспыхивает конфликт и раскрываются семейные тайны.
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