В 1 сезоне 4 серии сериала «Лучше, чем люди» в семье Сафроновых происходят очередные неприятности. Во-первых, на акции ликвидаторов замечают Егора и берут под стражу. Во-вторых, домой возвращается Алла, вынуждая Арису навсегда уйти из жизни Георгия.
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