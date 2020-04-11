В 1-м сезоне сериала «Любовь с риском для жизни» молода девушка Ксюша, которая учится в университете, однажды не приходит домой после занятий. Ее мать Ольга встревожена. Она ставит на уши сотрудников правоохранительных органов, преподавателей и ребят, которые учатся вместе с девушкой. В скором времени оказывается, что на том же курсе пропала еще одна студентка Лена. Обе исчезнувшие встречались с одним и тем же парнем. Но «мажор» Ваня и его богатый отец делают все возможное, чтобы снять с него подозрения. Только вот Ольга тоже готова на любые жертвы и ухищрения в попытках найти и защитить единственного ребенка.