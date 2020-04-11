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Любовь с риском для жизни 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь с риском для жизни
Киноафиша Сериалы Любовь с риском для жизни Сезоны Сезон 1

Lyubov s riskom dlya zhizni 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь с риском для жизни»

В 1-м сезоне сериала «Любовь с риском для жизни» молода девушка Ксюша, которая учится в университете, однажды не приходит домой после занятий. Ее мать Ольга встревожена. Она ставит на уши сотрудников правоохранительных органов, преподавателей и ребят, которые учатся вместе с девушкой. В скором времени оказывается, что на том же курсе пропала еще одна студентка Лена. Обе исчезнувшие встречались с одним и тем же парнем. Но «мажор» Ваня и его богатый отец делают все возможное, чтобы снять с него подозрения. Только вот Ольга тоже готова на любые жертвы и ухищрения в попытках найти и защитить единственного ребенка.

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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь с риском для жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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