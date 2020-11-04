В 1 сезоне 1 серии сериала «Любовь и анархия» главная героиня Софи получает новую работу и тут же попадает впросак. Местный сотрудник Макс ловит ее за не совсем приемлемым занятием в офисе. Именно так и началось их сумасшедшее состязание челленджей.