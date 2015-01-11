Во 2 сезоне 8 серии сериала «В поиске» Патрик готовится к презентации их новой игры с Кевином, но в конце концов его съедает тревога. Дом радуется прогрессу своего ресторана и рассказывает об этом Дорис. Агустин открывается перед Эдди.
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