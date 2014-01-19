В 1 сезоне 2 серии сериала «В поиске» Дом помогает Агустину перетащить коробки с вещами в новую квартиру. Во время переезда парни обсуждают Патрика. Они не уверены, что их друг способен заниматься сексом, если в нем не замешаны чувства.
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