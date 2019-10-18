В 1 сезоне 8 серии сериала «В поисках Аляски» Майлз, Полковник и Такуми собираются расследовать гибель девушки. Сейчас им предстоит выяснить, собиралась ли девушка покончить с собой. По их мнению, Аляска не планировала встречаться с Джейком.
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