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Киноафиша Сериалы Ирландцы в Лондоне Сезоны Сезон 1 Серия 4

Ирландцы в Лондоне 2013 4 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 1 октября 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 8 октября 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 15 октября 2013
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 22 октября 2013
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 29 октября 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Ирландцы в Лондоне» Конор выходит из дома за едой, но возвращается спустя неделю с мексиканской женщиной. У Ниам новый религиозный парень. Брона собирается на арт-выставку, чтобы поглумиться над бывшей одноклассницей.

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