В 1 сезоне 4 серии сериала «Ирландцы в Лондоне» Конор выходит из дома за едой, но возвращается спустя неделю с мексиканской женщиной. У Ниам новый религиозный парень. Брона собирается на арт-выставку, чтобы поглумиться над бывшей одноклассницей.