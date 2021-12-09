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Постер к сериалу Хроники Горизонта
Киноафиша Сериалы Хроники Горизонта Сезоны
Хроники Горизонта (2013 - …), список сезонов Log Horizon
Год выпуска 2013
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал NHK
Список сезонов сериала «Хроники Горизонта»
Хроники Горизонта - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 25 эпизодов
 
Хроники Горизонта - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 25 эпизодов
 
Хроники Горизонта - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 12 эпизодов
 
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