О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Лиззи Магуайр
Сезоны
Лиззи Магуайр, список сезонов
Lizzie McGuire
12+
Год выпуска
2001
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
Disney Channel
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Лиззи Магуайр»
Сезон 1 / Season 1
31 эпизод
12 января 2001 - 18 января 2002
Сезон 2 / Season 2
34 эпизода
8 февраля 2002 - 14 февраля 2004
