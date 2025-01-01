Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Лиззи Магуайр
Киноафиша Сериалы Лиззи Магуайр Сезоны

Лиззи Магуайр, список сезонов

Lizzie McGuire 12+
Год выпуска 2001
Страна США
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Disney Channel

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Лиззи Магуайр»
Лиззи Магуайр - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
31 эпизод 12 января 2001 - 18 января 2002
 
Лиззи Магуайр - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
34 эпизода 8 февраля 2002 - 14 февраля 2004
 
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Думали, знаете «Машу и Медведя» наизусть? Оказывается, у озорной девчонки есть сестра, и она ее полная противоположность
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше