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Киноафиша Сериалы Лжец Сезоны Сезон 1 Серия 3

Лжец 2017 - 2020 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Лжец»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 11 сентября 2017
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 18 сентября 2017
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 25 сентября 2017
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 2 октября 2017
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 9 октября 2017
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 16 октября 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Лжец» сбываются самые худшие опасения Лауры: становятся известны подробности ее прошлой жизни. Ради спасения одной из учениц девушке приходится отбросить свои личные проблемы и обратиться за помощью к Эндрю.

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