Квест 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Квест
Киноафиша Сериалы Квест Сезоны Сезон 2

Квест 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Квест»

Во 2 сезоне сериала «Квест» герои собираются в Москве. Александра попадает в больницу, где врачи бессильно разводят руками. Это новое испытание от организации, которая пытается контролировать мир. Чтобы спасти девушку, ребятам предстоит распутать клубок загадок, тянущийся к загадочному художнику — Николаю Рериху. Секретный артефакт — камень из другой галактики, обещающий власть тому, кто будет им обладать, — пропал много лет назад. Придется найти родственников умершего много лет назад человека, возможно, они смогут помочь.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Квест» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
14 июня 2017
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
14 июня 2017
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
14 июня 2017
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
14 июня 2017
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
14 июня 2017
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
14 июня 2017
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
14 июня 2017
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
14 июня 2017
График выхода всех сериалов
