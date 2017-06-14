Во 2 сезоне сериала «Квест» герои собираются в Москве. Александра попадает в больницу, где врачи бессильно разводят руками. Это новое испытание от организации, которая пытается контролировать мир. Чтобы спасти девушку, ребятам предстоит распутать клубок загадок, тянущийся к загадочному художнику — Николаю Рериху. Секретный артефакт — камень из другой галактики, обещающий власть тому, кто будет им обладать, — пропал много лет назад. Придется найти родственников умершего много лет назад человека, возможно, они смогут помочь.