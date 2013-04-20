Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Кремень 2014 - 2013, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Кремень
Сезоны
Сезон 2
Кремень
16+
Название
Кремень 2. Освобоэжение
Премьера сезона
20 апреля 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 24 минуты
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.3
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Кремень»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Освобождение 1
Сезон 2
Серия 1
20 апреля 2013
Освобождение 2
Сезон 2
Серия 2
20 апреля 2013
Освобождение 3
Сезон 2
Серия 3
20 апреля 2013
Освобождение 4
Сезон 2
Серия 4
20 апреля 2013
График выхода всех сериалов
«Я не считаю, что ремейк — это что-то плохое и ущербное»: Крыжовников объяснил, зачем переснял фильм «Москва слезам не верит»
Заступился за Махидевран и пошел против Сулеймана: что случилось с братом султана, которого почти не запомнили зрители
4 сериала, которые получили в 2025 году 100% RT: в списке нет ни «Миротворца», ни «Уэнсдэй»
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT
Бешеные медсестры и Пирамидоголовый: новый «Сайлент Хилл» всерьез претендует стать лучшим в трилогии — объясняем, почему
Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками»
Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест)
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667