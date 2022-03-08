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Котейка 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Котейка
Киноафиша Сериалы Котейка Сезоны Сезон 2

Котейка 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Котейка»

Во 2 сезоне сериала «Котейка» профессиональный ветеринар и детектив-любитель Катерина берется за новое расследование. К ней обращается доктор Коновалов, старый друг которого, профессор Пищухин, умер от редкого яда. По версии полиции, мужчину убили ядовитые тропические лягушки, которых он изучал и держал в своей квартире в террариуме. Но Катя хорошо разбирается в животных и точно знает, что отравление от прикосновения к этим лягушкам выглядит иначе. Тем более, Коновалов опасается, что его коллегу могли убить. Девушка решает сама разобраться в этом деле и найти истинную причину смерти профессора.

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Список серий сериала Котейка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
8 марта 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
8 марта 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
8 марта 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
8 марта 2022
График выхода всех сериалов
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