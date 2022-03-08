Во 2 сезоне сериала «Котейка» профессиональный ветеринар и детектив-любитель Катерина берется за новое расследование. К ней обращается доктор Коновалов, старый друг которого, профессор Пищухин, умер от редкого яда. По версии полиции, мужчину убили ядовитые тропические лягушки, которых он изучал и держал в своей квартире в террариуме. Но Катя хорошо разбирается в животных и точно знает, что отравление от прикосновения к этим лягушкам выглядит иначе. Тем более, Коновалов опасается, что его коллегу могли убить. Девушка решает сама разобраться в этом деле и найти истинную причину смерти профессора.