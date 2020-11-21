Надежда Кошкина руководит частным кризисным центром, прозванным в народе «Кошкиным Домом». В его стенах находят убежище женщины, попавшие в трудную ситуацию: битые жены, бездомные, потерявшие волю к жизни… Своих подопечных Кошкина понимает, как никто другой: ведь в юности она сама едва не погибла от рук своего любимого. Однажды в «Кошкин Дом» попадает Наталья Большова – известная телеведущая женского ток-шоу, которая по иронии судьбы сама стала жертвой домашнего насилия. В муже Большовой Кошкина неожиданно узнает своего несостоявшегося убийцу. Понимая, что Кошкина знает о нем слишком много, он решает уничтожить и ее, и «Кошкин Дом».