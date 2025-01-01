Постеры сериала «Убей меня, исцели меня»

Вы не ждали, а «Гремлины» вернулись на экраны: не включайте свет и не проливайте воду — дата выхода уже известна

Когда зло все это время было рядом: 3 сериала, похожие на новинку «Как приручить лису» — 2 российских и один зарубежный

В культовом фильме Финчера «Семь» нашли советский след: все внимание на Миллза и его жену

Создатель GTA признался в любви к фильму, от которого зрители падали в обморок: назвал советскую драму лучшим военным кино всех времен

Netflix перенес на экран один из самых спорных романов Агаты Кристи — ставка на Хелену Бонем Картер: в 80-х уже пытались, но вышло не очень

Культовую sci-fi трилогию теперь можно посмотреть на Netflix — первому фильму в этом году исполнилось 40 лет

Мечтали посмотреть нового «Хищника»? А ведь фильм оказался копией «Звездных войн», Чубака и C-3PO на месте

«Мне тебя вылечить?»: 3-й сезон «Магической битвы» уже стартовал – показали то, чего не было в манге (и даже Годжо вернулся)

Пеннивайза в «Оно» должен был сыграть не Билл Скарсгард — вот почему актер выбыл из проекта

«Гарри Поттер никогда не был крутым»: Том Фелтон стал изгоем из-за Мальчика, который выжил – и спустя годы разочаровался во франшизе