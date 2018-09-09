В 1 сезоне 2 серии сериала «Шучу» Джефф начинает следить за женой из арендованного по соседству дома. В то же время его сын Уилл тусуется с друзьями и пробует травку. Джефф настаивает на выпуске с темой смерти в его детском шоу.