В 1 сезоне 2 серии сериала «Шучу» Джефф начинает следить за женой из арендованного по соседству дома. В то же время его сын Уилл тусуется с друзьями и пробует травку. Джефф настаивает на выпуске с темой смерти в его детском шоу.
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