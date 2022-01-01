В 1 сезоне 2 серии сериала «Каникулы Кроша» главный герой с радостью пускается в приключения. Ведь у него есть теперь интересное занятие: вместе с Игорем и Константином разыскивать фигурки для коллекции своего старшего товарища и наставника, Веэна.