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Киноафиша Сериалы Каникулы Кроша Сезоны Сезон 1 Серия 2

Каникулы Кроша 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 30 сентября 1980
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 2 октября 1980
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 3 октября 1980
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 4 октября 1980
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Каникулы Кроша» главный герой с радостью пускается в приключения. Ведь у него есть теперь интересное занятие: вместе с Игорем и Константином разыскивать фигурки для коллекции своего старшего товарища и наставника, Веэна. 

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