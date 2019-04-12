Меню
Как выйти замуж. Инструкция 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Как выйти замуж. Инструкция
Киноафиша Сериалы Как выйти замуж. Инструкция Сезоны Сезон 1

Как выйти замуж. Инструкция 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Как выйти замуж. Инструкция»

В 1 сезоне сериала «Как выйти замуж. Инструкция» молодая журналистка Полина разочаровывается в мужчинах. После того как девушка узнала о неверности своего избранника, она замкнулась в себе. Девушка не хочет, чтобы ей снова причинили боль, поэтому избегает вступать в серьезные отношения с представителями противоположного пола. Однако судьба подбрасывает героине спасительный браслет, обладающий необычным магическим свойством. С его помощью можно переместиться в будущее и посмотреть, какой будет дальнейшая жизнь с тем или иным мужчиной. Полина узнает, как сложилась бы ее жизнь с хирургом, который проявляет к ней интерес.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Как выйти замуж. Инструкция» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Идеальная жена
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2019
Деловая женщина
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2019
И в горе и в радости
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2019
Муза
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 2019
График выхода всех сериалов
