В 1 сезоне сериала «Как выйти замуж. Инструкция» молодая журналистка Полина разочаровывается в мужчинах. После того как девушка узнала о неверности своего избранника, она замкнулась в себе. Девушка не хочет, чтобы ей снова причинили боль, поэтому избегает вступать в серьезные отношения с представителями противоположного пола. Однако судьба подбрасывает героине спасительный браслет, обладающий необычным магическим свойством. С его помощью можно переместиться в будущее и посмотреть, какой будет дальнейшая жизнь с тем или иным мужчиной. Полина узнает, как сложилась бы ее жизнь с хирургом, который проявляет к ней интерес.